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У Парижі під час святкування перемоги в Лізі чемпіонів загинуло щонайменше двоє людей

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 12:45
У Парижі під час святкування перемоги в Лізі чемпіонів загинуло щонайменше двоє людей
Getty Images

Перемога Парі Сен-Жермен над Інтером в Лізі чемпіонів завершилась не тільки радістю, а й погромами у столиці Франції, внаслідок яких сталось щонайменше дві трагедії.

Про це повідомляє Le Figaro.

Поліція повідомила про двох загиблих внаслідок вуличних заворушень. Жінку на скутері збила машина, а 17-річного підлітка вбили ножем у груди безпосередньо біля фан-зони.

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Загалом постраждало щонайменше 192 особи, а затримано вже понад 400 порушників.

Нагадаємо, сам матч завершився розгромом: ПСЖ знищив Інтер із рахунком 5:0, ставши першою командою, яка виграла фінал Ліги чемпіонів з різницею у п’ять м’ячів.

Героєм вечора став 18-річний Дезіре Дуе, який оформив дубль і заслужено отримав нагороду найкращого гравця фіналу.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером.

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