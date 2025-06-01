У Парижі під час святкування перемоги в Лізі чемпіонів загинуло щонайменше двоє людей

Перемога Парі Сен-Жермен над Інтером в Лізі чемпіонів завершилась не тільки радістю, а й погромами у столиці Франції, внаслідок яких сталось щонайменше дві трагедії.

Про це повідомляє Le Figaro.

Поліція повідомила про двох загиблих внаслідок вуличних заворушень. Жінку на скутері збила машина, а 17-річного підлітка вбили ножем у груди безпосередньо біля фан-зони.

Загалом постраждало щонайменше 192 особи, а затримано вже понад 400 порушників.

Нагадаємо, сам матч завершився розгромом: ПСЖ знищив Інтер із рахунком 5:0, ставши першою командою, яка виграла фінал Ліги чемпіонів з різницею у п’ять м’ячів.

Героєм вечора став 18-річний Дезіре Дуе, який оформив дубль і заслужено отримав нагороду найкращого гравця фіналу.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером.