Болонья без Довбика переграла Мілан, Парма та Удінезе зіграли внічию у 9 турі Серії А

У середу, 28 жовтня, відбулась низка матчів у межах 9 туру чемпіонату Італії.

Інтерв гостях завдяки двом автоголам переміг Венецію, яка чинила опір до завершальної десятихвилинки, а Парма та Удінезе голами не порадували – 0:0.

У ще одному матчі ігрового дня Мілан вдома несподівано поступився Болоньї, втративши перевагу за дві хвилини в середині другого тайму. Відзначимо хеттрик Самуеля Мбангула – форвард відкрив рахунок у матчі, згодом вивів команду уперед і на 86 хвилині встановив остаточний результат. Українець Артем Довбик спостерігав за перемогою "россоблу" з лави для запасних.

Чемпіонат Італії – Серія А

9 тур, 28 жовтня

Венеція – Інтер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Морено, 79 (автогол), 0:2 – Адамс, 82 (автогол)

Мілан – Болонья 2:4 (2:1)

Голи: 0:1 – Мбангула, 8, 1:1 – Сіссе, 14, 2:1 – Сіссе, 27, 2:2 – Бартезагі, 60 (автогол), 2:3 – Мбангула, 62 , 2:4 – Мбангула, 86

Парма – Удінезе 0:0

У завершальних матчах ігрового дня Дженоа вдома прийматиме Ювентус, а Наполі завітає в гості до Монци. Обидва поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, 9 тур відкрився напередодні божевільним матчем Сассуоло та Лаціо, в якому команди забили вісім голів на двох.