ПСЖ – Інтер: відео голів матчу
У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський Інтер визначать між собою переможця Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
"Чемпіон" також проведе онлайн-трансляцію гри.
Нагадаємо, минулорічним переможцем Ліги чемпіонів був Реал. Підопічні Карло Анчелотті обіграли у фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).
Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обирати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET — Тримай свою лінію!
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.