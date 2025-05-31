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ПСЖ – Інтер: відео голів матчу

Богдан Войченко — 31 травня 2025, 09:13
ПСЖ – Інтер: відео голів матчу
ПСЖ
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У суботу, 31 травня, французький ПСЖ та італійський Інтер визначать між собою переможця Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" також проведе онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, минулорічним переможцем Ліги чемпіонів був Реал. Підопічні Карло Анчелотті обіграли у фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).

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відеоогляд матчів Інтер Ліга чемпіонів ПСЖ

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