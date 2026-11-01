Лука Модрич дуже цьому допоміг: тренер Мілана – про перемогу над Інтером у дербі

Наставник Мілана Рубен Аморім оцінив перемогу своєї команди над Інтером (3:1) у поєдинку десятого туру Серії А.

Слова тренера із пресконференції передає Football Italia.

"Я був задоволений багатьма речами, ми почали дуже добре. Вони дуже сильні в повітряній боротьбі, але ми змінили підхід до гри, і я думаю, порівняно з іншими матчами, ми прогресуємо. У другому таймі ми контролювали м'яч, у нас це дуже добре виходило. Лука Модрич дуже цьому допоміг. Це була не якась неймовірна гра, але це фантастичний вечір для наших уболівальників, і після середи нам було важливо перемогти, щоб рухатися далі. Це була зовсім інша гра та інший підхід", – сказав Аморім.

Фахівець додав, що команда досі перебуває у стані перебудови. Він задоволений, що цей процес уже дає позитивні результати та вже думає про наступне протистояння:

"Я дуже радий за гравців, уболівальники набувають трохи більше впевненості в проєкті. У нас будуть такі ж самі дивовижні вечори, і в нас будуть погані моменти, як у матчі з Болоньєю. Це частина процесу. Добре вигравати такі поєдинки, щоб пояснити вболівальникам: це процес, який потребує часу. Неможливо змінити все за один день. Можу сказати, що я дуже щасливий, дуже пишаюся своїми гравцями, але я вже думаю про наступну гру".

Зазначимо, що португалець очолив Мілан перед початком сезону-2026/27. Наразі "росонері" піднялись на четверте місце в турнірній таблиці Серії А та відстають від Лаціо, який є лідером, на чотири залікові бали.

Наступну гру підопічні Аморіма проведуть 5 листопада. Їм у Лізі Європи буде протистояти Ференцварош.