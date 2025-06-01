Визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА визначила найкращого гравця матчу за підсумками фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером (5:0).

Про це йдеться на сайті організації.

Нагороду отримав 19-річний французький нападник ПСЖ Дезіре Дуе, в активі якого дубль та асист.

Нагадаємо, ПСЖ вперше в історії виграв Лігу чемпіонів. Матч з Інтером завершився з рахунком 5:0 на користь французького клубу. Це найбільша різниця голів у вирішальній грі.

Найкращими бомбардирами Ліги чемпіонів цього сезону стали Серу Гірассі та Рафінья.