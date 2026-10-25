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Інтер здобув вольову перемогу над Фіорентиною у 8 турі Серії А

Олександр Булава — 25 жовтня 2026, 15:35
Інтер здобув вольову перемогу над Фіорентиною у 8 турі Серії А

У неділю, 25 жовтня, відбулися чергові матчі 8-го туру Серії А сезону-2026/27.

Відкривала ігровий день на Сан-Сіро зустріч Інтера з Фіорентиною. "Фіалки" вийшли вперед на 65-й хвилині після голу Алехандро Хіменеса. Господарі зрівняли рахунок на 90+1-й хвилині завдяки Маркусу Тюраму, а на 90+8-й хвилині вийшли вперед після реалізованого пенальті Пйотром Зелінським.

Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 25 жовтня

Інтер – Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 65 Хіменес, 1:1 – 90+1 Тюрам, 2:1 – 90+8 Зелінський

16:00 Аталанта – Фрозіноне

16:00 Дженоа – Венеція

19:00 Лечче – Ювентус

21:45 Удінезе – Мілан

Нагадаємо, напередодні Лаціо розібрався з Пармою, а Болонья без Довбика розібралася з Кальярі.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А

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