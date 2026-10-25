Інтер здобув вольову перемогу над Фіорентиною у 8 турі Серії А
У неділю, 25 жовтня, відбулися чергові матчі 8-го туру Серії А сезону-2026/27.
Відкривала ігровий день на Сан-Сіро зустріч Інтера з Фіорентиною. "Фіалки" вийшли вперед на 65-й хвилині після голу Алехандро Хіменеса. Господарі зрівняли рахунок на 90+1-й хвилині завдяки Маркусу Тюраму, а на 90+8-й хвилині вийшли вперед після реалізованого пенальті Пйотром Зелінським.
Чемпіонат Італії – Серія А
8 тур, 25 жовтня
Інтер – Фіорентина 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 65 Хіменес, 1:1 – 90+1 Тюрам, 2:1 – 90+8 Зелінський
16:00 Аталанта – Фрозіноне
16:00 Дженоа – Венеція
19:00 Лечче – Ювентус
21:45 Удінезе – Мілан
Нагадаємо, напередодні Лаціо розібрався з Пармою, а Болонья без Довбика розібралася з Кальярі.