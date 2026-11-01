Ми мали зовсім інші очікування: Ківу відреагував на поразку Інтера в міланському дербі

Наставник Інтера Крістіан Ківу поділився думками щодо поразки своєї команди від Мілана (1:3) у поєдинку десятого туру Серії А.

Про це повідомляє TMW.

"Це боляче, боляче програвати в дербі, адже ми мали зовсім інші очікування – з огляду на те, що означає ця гра та що ми повинні захищати. Сьогодні нам довелося імпровізувати з урахуванням обставин, з якими ми зіткнулися протягом останніх кількох днів. Ми намагалися задіяти тих, хто був готовий стиснути зуби, але це було важко. Ми обрали неправильний підхід, але не можна сказати, що все було марно, адже ми відіграли один м'яч і мали можливість зрівняти його до 2:2, якби не сейв Меньяна. А потім, просто перед самою перервою, ми самі подарували їм ще один гол. Це розчаровує, ми розраховували зробити більше, ніж зробили", – сказав Ківу.

Фахівець додав, що команда не має опускати голову. Вона має повернути той голод до успіху, який був у попередній кампанії:

"Нам потрібно повернути ту рішучість, яка була у нас минулого сезону. Нелегко грати кожні три дні з однаковим голодом після того, як ви виграли трофей у попередній кампанії. Ми повинні робити все з більшою інтенсивністю та рішучістю, а це починається з правильного настрою на стартових хвилинах. Ми чудово усвідомлюємо, що іноді ми надто спираємося на минулі успіхи та те, що побудували раніше, тому нам потрібно заново знайти цей голод та жагу до перемог, особливо коли деякі речі сприймаються як належне. Ми повинні підняти рівень концентрації, а вже після цього знайти стабільність у всьому, що робимо".

Зазначимо, що Інтер втретє поспіль програв Мілану в чемпіонаті Італії. Загальна безвиграшна серія "нерадзуррі" в дербі складає вже дев'ять поєдинків.

Наступний матч підопічні Ківу проведуть 3 листопада. Їм у Лізі чемпіонів буде протистояти Феєнорд.