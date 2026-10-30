Мілан та Інтер представили проєкт нового стадіону
Мілан та Інтер офіційно презентували проєкт нового стадіону, який отримав назву "Generali Stadium".
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Арена стане спільною домівкою обох команд і замінить легендарний "Сан-Сіро". Вона вміщуватиме 71 500 глядачів.
Однією з головних архітектурних особливостей стане конструкція у формі літери X, яка проходитиме вздовж фасаду та підтримуватиме дах із подвійним вигином.
Назву стадіон отримав завдяки партнерству з італійською страховою компанією Generali, яка придбала права на його найменування. Крім того, компанія стане офіційним страховим партнером обох клубів.
Початок будівництва "Generali Stadium" запланований на 2028 рік, а перший матч на новій арені має відбутися в сезоні-2031/32. Водночас реалізація проєкту залежить від отримання необхідних дозволів.
Раніше повідомлялося, що легендарний "Сан-Сіро" знесуть, а на його місці зведуть нову арену.