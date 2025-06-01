Фани ПСЖ перетворили Париж на пекло: вуличні заворушення, сльозогінний газ і понад 400 арештів
Фінал Ліги чемпіонів для вболівальників ПСЖ закінчився не лише історичною перемогою у Мюнхені, а й справжнім хаосом у самому Парижі.
Попри неймовірну радість фанатів, які святкували перший тріумф клубу в головному європейському турнірі, свято швидко перетворилось на серйозні сутички з поліцією.
Ще до фінального свистка, коли парижани вже вели 2:0 у матчі проти міланського Інтера, по всьому Парижу спалахнули масові заворушення. В районі стадіону Parc des Princes і на вулицях міста почалися підпали: у вогні опинились велосипеди, матраци, смітники. У небо піднімався густий чорний дим, а на місце оперативно прибули пожежні служби.
Поліція у спецформі, яких на вулицях було понад 5 тисяч, намагалась стримати агресивно налаштовані натовпи. У хід пішли сльозогінний газ, кийки, а фанати, у свою чергу, запускали фаєри, петарди і жбурляли пляшки. Лише за ніч заарештували понад 400 осіб.
Побоюючись погромів, ще зранку офіційний магазин ПСЖ на Єлисейських полях було забарикадовано, а двері закрили металевими щитами, побоюючись мародерства після фіналу.
Не менші проблеми виникли і в Мюнхені, де проходив фінал. Біля станції Fröttmaning перед матчем зчинилися бійки між фанатами. Дехто навіть кидав каміння у представників іншої сторони.
Нагадаємо, сам матч завершився розгромом: ПСЖ знищив Інтер із рахунком 5:0, ставши першою командою, яка виграла фінал Ліги чемпіонів з різницею у п’ять м’ячів. Героєм вечора став 18-річний Дезіре Дуе, який оформив дубль і заслужено отримав нагороду найкращого гравця фіналу.
На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером.