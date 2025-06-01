Фани ПСЖ перетворили Париж на пекло: вуличні заворушення, сльозогінний газ і понад 400 арештів

Фінал Ліги чемпіонів для вболівальників ПСЖ закінчився не лише історичною перемогою у Мюнхені, а й справжнім хаосом у самому Парижі.

Попри неймовірну радість фанатів, які святкували перший тріумф клубу в головному європейському турнірі, свято швидко перетворилось на серйозні сутички з поліцією.

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Ще до фінального свистка, коли парижани вже вели 2:0 у матчі проти міланського Інтера, по всьому Парижу спалахнули масові заворушення. В районі стадіону Parc des Princes і на вулицях міста почалися підпали: у вогні опинились велосипеди, матраци, смітники. У небо піднімався густий чорний дим, а на місце оперативно прибули пожежні служби.

Поліція у спецформі, яких на вулицях було понад 5 тисяч, намагалась стримати агресивно налаштовані натовпи. У хід пішли сльозогінний газ, кийки, а фанати, у свою чергу, запускали фаєри, петарди і жбурляли пляшки. Лише за ніч заарештували понад 400 осіб.

Chaos erupted in central Paris after PSG's 5-0 Champions League final victory over Inter Milan in Munich, leading to 294 arrests.



Riots near Parc des Princes and Champs-Élysées saw fans set cars ablaze, throw projectiles, and loot shops.



Police deployed tear gas and water… https://t.co/OXk64P7SAZ pic.twitter.com/hexKYRapgw — Breaking News (@TheNewsTrending) June 1, 2025

From Football Chants to Burning Streets — How Pro-Gaza Agitation Masks a Deeper Crisis in Paris



At the Champions League Final in Munich, PSG fans raised a banner reading “Stop Genocide in Gaza.” It’s not the first time — similar messages were paraded in Paris stadiums under the… pic.twitter.com/7sf0BoEtQH — Vicky Richter🇩🇪🇺🇸🇧🇷🇬🇧 (@VickyRichterUSA) June 1, 2025

Побоюючись погромів, ще зранку офіційний магазин ПСЖ на Єлисейських полях було забарикадовано, а двері закрили металевими щитами, побоюючись мародерства після фіналу.

Не менші проблеми виникли і в Мюнхені, де проходив фінал. Біля станції Fröttmaning перед матчем зчинилися бійки між фанатами. Дехто навіть кидав каміння у представників іншої сторони.

Нагадаємо, сам матч завершився розгромом: ПСЖ знищив Інтер із рахунком 5:0, ставши першою командою, яка виграла фінал Ліги чемпіонів з різницею у п’ять м’ячів. Героєм вечора став 18-річний Дезіре Дуе, який оформив дубль і заслужено отримав нагороду найкращого гравця фіналу.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд розгромної перемоги ПСЖ над Інтером.