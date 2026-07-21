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Роналду вподобав публікацію в соцмережах із критикою збірної Аргентини та ФІФА

Софія Кулай — 21 липня 2026, 08:19
Роналду вподобав публікацію в соцмережах із критикою збірної Аргентини та ФІФА
Кріштіану Роналду
Getty Images

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вподобав допис в інстаграмі передачі Espejo Publico, у якому журналістка Пілар Родрігес Лосантос розкритикувала збірну Аргентини і ФІФА.

Вона заявляла, що "біло-блакитні" не повинні були вийти до фіналу чемпіонату світу-2026 та припинити свій шлях на турнірі ще декілька матчів до цього. Однак завдяки допомозі ФІФА дісталася до вирішального поєдинку за трофей.

Журналістка назвала ФІФА "однією із найкорумпованіших інституцій світу", яка хотіла віддати титул Ліонелю Мессі.

Роналду лайкнув допис із критикою Аргентини та ФІФА
Роналду лайкнув допис із критикою Аргентини та ФІФА
Скриншот

Однак на заваді цьому стала збірна Іспанії. Основний час фіналу ЧС-2026 закінчився нульовою нічиєю, тому протистояння перейшло у додаткові тайми. Лише на 106-й хвилині Ферран Торрес розмочив нулі на табло та приніс мінімальну перемогу "Червоній Фурії" (1:0). Мессі прокоментував поразку у матчі.

Нагадаємо, що збірна Португалії в 1/8 фіналу мінімально поступилася майбутнім чемпіонам світу-2026 (0:1). Кріштіану Роналду повторив антирекорд світової першості.

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