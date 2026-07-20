Збірна Іспанії очолила рейтинг ФІФА після перемоги на ЧС-2026, Україна втратила одну позицію
У понеділок, 20 липня, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних після чемпіонату свту–2026, у якому змінився лідер.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Так, очолила його збірна Іспанії, яка стала переможцем світової першості, що проходила в США, Канаді та Мексиці.
Водночас срібний призер турніру, збірна Аргентини, опустилася на другу сходинку, третє місце зберегла команда Франції.
Збірна Мексики, яка дісталася 1/8 фіналу чемпіонату світу, піднялася з 14–го рядка на 10–й. Водночас з топ–10 вибула Німеччина.
Збірна України, яка не змогла кваліфікуватися у фінальну частину, втратила одну позицію і тепер посідає 33–тє місце.
1 (2). Іспанія – 1995,88
2 (1). Аргентина – 1970,37
3 (3). Франція – 1948,97
4 (4). Англія – 1922,83
5 (6). Бразилія – 1804,92
6 (7). Марокко – 1803,99
7 (5). Португалія – 1787,85
8 (9). Бельгія – 1778,36
9 (8). Нідерланди – 1775,54
10 (14). Мексика – 1754,30
...33 (32). Україна – 1549,29