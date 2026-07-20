Трамп – про ЧС-2026: Це було в чотири чи навіть п'ять разів крутіше за будь-який турнір ФІФА

Президент США Дональд Трамп поділився емоціями від чемпіонату світу-2026 після фінального матчу між збірними Іспанії та Аргентини (1:0).

Його слова передає Fox News.

Політик залишився задоволений домашнім турніром, який також приймали Канада та Мексика. Він похвалив ФІФА й очільника цієї організації.

"Вважаю, що ФІФА неймовірна. Напевно, нічого подібного не було в соккері або футболі – називайте як хочете – але це було приголомшливо. Це було в чотири рази крутіше за будь-який турнір ФІФА, а насправді, напевно, навіть у п'ять разів, як мені сьогодні сказали! Тому ми дуже пишаємося нашою країною та виконаною роботою. Ми вітаємо Джанні Інфантіно та його команду – вони проробили неймовірну роботу. Це була одна з найбільших подій, тому ми раді, що добре провели турнір, приїжджали люди з усього світу та полюбили США. Я люблю нашу країну, ми показали її в іншому світлі. Відмінний турнір", – сказав Трамп.

Зазначимо, що Дональд Трамп відвідав фінальну гру та залишився на подіумі під час нагородження "Фурії Рохи". Також він взяв трофей до рук у VIP-ложі ще під час поєдинку.

Нагадаємо, що після фіналу захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро проігнорував президента США. Він демонстративно не потиснув тому руку.