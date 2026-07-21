Роналду підтримав у соцмережах журналістку, яка звинуватила ФІФА в допомозі Мессі на чемпіонаті світу

Кріштіану Роналду опинився в центрі нової хвилі обговорень після фіналу чемпіонату світу-2026. Португалець вподобав відео іспанської журналістки Пілар Родрігес Лосантос, у якому пролунали гучні звинувачення на адресу ФІФА та збірної Аргентини.

Журналістка заявила, що аргентинська команда нібито "мала вилетіти щонайменше у п'яти матчах", але продовжувала виступи на турнірі завдяки підтримці ФІФА, яку вона назвала "однією з найкорумпованіших організацій на планеті".

На цьому вона не зупинилася.

За словами Лосантос, вона боялася перед фіналом не самої Аргентини, а президента ФІФА Джанні Інфантіно, який, на її думку, нібито прагнув, щоб Кубок світу дістався Ліонелю Мессі.

"Я боюся не Аргентини. Я боюся Інфантіно. Ми граємо не лише проти Аргентини, а проти всієї ФІФА, яка хоче віддати Кубок світу Мессі", — заявила журналістка у відео.

Ronaldo like this reel on IG right now in which they talk about how FIFA and Argentina are corrupt 😭 pic.twitter.com/h15FQkMw14 — Hansi’s Barça 🇩🇪 (fan) (@Flickxball) July 20, 2026

Саме цей ролик і вподобав Кріштіану Роналду, що швидко помітили користувачі соцмереж. Скриншоти з лайком португальця миттєво почали поширюватися в X, Instagram та інших платформах, викликавши бурхливу реакцію футбольних уболівальників.

Одні сприйняли це як випадкову активність, тоді як інші побачили у вподобайці натяк на підтримку висловленої позиції журналістки. Сам Роналду жодних коментарів щодо ситуації не робив.

Варто зазначити, що наведені у відео твердження є думкою журналістки. Жодних доказів того, що ФІФА маніпулювала результатами матчів або намагалася забезпечити перемогу Аргентини чи Ліонеля Мессі, представлено не було. Так само ФІФА не робила заяв, які підтверджували б подібні звинувачення.

У підсумку збірна Аргентини не змогла завоювати титул — у фіналі команда Ліонеля Мессі поступилася Іспанії з рахунком 0:1 в овертаймі.

Також Мессі залишився без індивідуальних нагород, адже найкращим футболістом усього Мундіалю став не він, а іспанець Родрі.