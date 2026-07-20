ФІФА розпочала розслідування з приводу поведінки гравців збірної Аргентини після фіналу ЧС-2026

ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, організація розглядатиме інциденти за участю Леандро Паредеса, який був активним учасником бійки після фінального свистка з гравцями збірної Іспанії, та Науеля Моліни, котрий вступив у сутичку з капітаном "Фурії Рохи" Родрі під час святкування.

Також буде з'ясована можлива причетність до цього епізоду помічника головного тренера "Альбіселесте" Роберто Аяли, який вірогідно штовхнув Дані Ольмо.

Окремо обговорюватиметься поведінка підопічних Ліонеля Скалоні під час церемонії вручення трофеїв, оскільки декілька аргентинців відвернулись від подіуму, де збірна Іспанії піднімала Кубок світу ФІФА.

Наразі організація аналізує звіти суддів та відеозаписи матчу, після чого визначить санкції для гравців збірної Аргентини, серед яких можливі й тривалі дискваліфікації.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Таким чином, головний наставник "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який коли-небудь вигравав світову першість.

Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Феррана Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.