Ліберально-демократична партія Британії закликала УЄФА та Футбольну асоціацію Англії вийти зі складу ФІФА

Ліберально-демократична партія Великої Британії закликала УЄФА та Футбольну асоціацію Англії вийти зі складу членів ФІФА.

Про це повідомляє BBC. Мову політикині Муніри Вілсон передає talkSPORT.

Лідер цієї політичної сили Ед Дейві заявив, що Союз європейських футбольних асоціацій повинен взяти ініціативу у свої руки та організувати разом з іншими футбольними федераціями керівний орган, який буде здатен враховувати потреби вболівальників в пріоритеті.

"Єдиний шлях уперед – це те, щоб Футбольна асоціація Англії разом з іншими європейськими керівними органами очолила скоординований вихід із ФІФА. Настав час УЄФА проявити рішучість, відмежуватися від ФІФА та почати співпрацювати з іншими конфедераціями, щоб створити чесний і прозорий керівний орган, який ставитиме інтереси вболівальників на перше місце", – заявив політик.

Щодо президента Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, Дейві зазначив, що 56-річний функціонер "перетнув одну червону лінію за іншою" та "дозволив корпоративній жадібності безкарно експлуатувати вболівальників, руйнуючи цілісність цієї прекрасної гри".

Депутатка Ліберально-демократичної партії Муніра Вілсон стверджує, що ФІФА потонула в хабарях та через агресивну комерціалізацію створила для вболівальників нестерпні умови.

"Ми знаємо, що корупція процвітає. Ми побачили, як це справді вийшло на перший план під час цього чемпіонату світу, як ви вже зазначили: скасування червоної картки, шалений здирання цін, через яке справжні вболівальники не можуть дозволити собі відвідати матчі, та ці безглузді перерви на гідратацію, влаштовані з комерційною метою".

За словами Вілсон, Ліберальні демократи планують організувати співпрацю з різними організаціями, завдяки чому запровадити зміни та спробувати не допустити перемоги Інфантіно на наступних виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні наступного року.

"У нас є мільйони вболівальників і коментаторів, які, як ви й казали, говорять про те, що в управлінні ФІФА існує безліч проблем. Чому б нам не обговорити, як ми можемо це змінити, навіть якщо ми не зможемо створити абсолютно нову організацію? Проводячи таку дискусію, ми, можливо, зможемо подумати про співпрацю з організаціями по всьому світу, щоб домогтися змін і, можливо, не допустити переобрання Інфантіно".

Нагадаємо, що напередодні понад 200 асоціацій-членів ФІФА підтримали переобрання Інфантіно президентом Міжнародної федерації футболу на четвертий термін, попри занепокоєння через ситуацію зі скасуванням дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Водночас стало відомо, що в УЄФА хочуть змістити Інфантіно з посади президента.

Напередодні ФІФА заробила за чемпіонат світу-2026 рекордні 15 мільярдів доларів.