Біль дуже сильний, і цю рану буде нелегко загоїти: Мессі – про поразку від Іспанії у фіналі ЧС-2026

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав Іспанію з перемогою у фіналі чемпіонату світу-2026 та заявив, що відчуває розпач через поразку, проте відзначив, як команда завдяки підтримці вболівальників пройшла непростий шлях на турнірі та опинилася серед найкращих у світі.

Своїми думками він поділився в Інстаграмі.

"Біль дуже сильний, і цю рану буде нелегко загоїти. Але я також запам'ятаю все хороше… Ті матчі, в яких ми переломили хід гри, віддавши всі сили, і які назавжди залишаться в пам'яті; підтримку цілої країни, яка разом із працею та зусиллями цієї команди допомогла нам знову опинитися серед найкращих у світі. Сьогодні важко оцінити те, що ми зробили, але ця команда дійшла до двох фіналів чемпіонату світу поспіль. Щиро дякую за кожне привітання та кожне повідомлення. Ми знову змогли об'єднатися як країна і бути всі разом, розділяючи величезну гордість за те, що ми – аргентинці. Також хочу привітати Іспанію з перемогою у чемпіонаті".

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Таким чином, головний наставник "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який коли-небудь вигравав світову першість.

Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Феррана Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.

А Ліонель Мессі, зігравши у цьому поєдинку, став другим гравцем в історії після бразильця Кафу, який виступав у трьох фінальних матчах мундіалів.