Україна зіграє з Румунією, Франція — з Австрією: розклад матчів Євро-2024

У понеділок, 17 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу буде зіграно три матчі.

Свій шлях на Євро розпочнуть представники групи Е. Збірна України спробує успішно стартувати на турнірі у поєдинку проти Румунії, а Бельгія поміряється силами зі Словаччиною.

Також відбудеться один поєдинок команд з групи D — Франція зустрінеться з Австрією.

Євро-2024, Німеччина

1 тур, Група E, 17 червня

16:00 Румунія — Україна

19:00 Бельгія — Словаччина





Група D

22:00 Австрія — Франція

У попередній ігровий день збірна Нідерландів переграла Польщу, Данія розписала нічию зі Словенією, а Англія у непростому поєдинку здолала Сербію.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.