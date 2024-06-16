Перша нічия на Євро-2024: Данія розписала мирову зі Словенією

Збірна Данії з футболу розписала мирову зі Словенією в матчі першого туру чемпіонату Європи з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. На 17 хвилині забив м'яч Крістіан Еріксен. Це сталося рівно через 1100 днів після того, як у нього зупинилося серце на Євро-2020. На цьому результативні дії в першому таймі завершилися.

У другій половині багато моментів не було, проте в останні 20 хвилин словенці почали стабільно створювати напругу біля воріт суперника і, зрештою, змогли зрівняти рахунок ударом з межі штрафного майданчика після кутового.

Євро-2024, Німеччина

Група С, 1 тур

16 червня

Словенія — Данія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Еріксен, 1:1 - 77 Янжа

Словенія: Облак, Янжа, Бійол, Дркушич, Карничник, Млакар (Целар 75), Елшник (Станкович 75), Черин, Стоянович (Вербич 67), Шешко (Куртич 90+5), Шпорар (Брекало 90+5)

Данія: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Крістенсен (Меле 79), Крістіансен, Гейб'єрг (Нергор 83), Юльманн (Делейні 89), Бах, Еріксен, Гейлунн (Поульсен 83), Вінд (Дольберг 83)

Попередження: Стоянович 54, Целар 85 — Юльманн 50

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Окрім словенців та данців до групи С також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.