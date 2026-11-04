Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй в листопаді

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до матчей Ліги націй у листопаді.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Так, до заявки увійшло 25 гравців і ще дев'ять виконавців у резервному списку, зокрема Тімур Тутєров та Олексій Кащук отримали свої дебютні виклики до дорослої команди.

УАФ

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в особі Північної Ірландії українці відстають на чотири залікові бали.

Збірна України виграла перший матч проти Угорщини (1:0), але поступилась їй у поєдинку другого кола (1:2). Також підопічні Андреа Мальдери розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та зіграли внічию із грузинами (0:0).

Раніше головний тренер національної збірної розповів, кому б з українців віддав Золотий м'яч.