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Мальдера: Я б віддав Золотий м'яч Ярмоленку

Олександр Булава — 27 жовтня 2026, 19:22
Мальдера: Я б віддав Золотий м'яч Ярмоленку
Андреа Мальдера
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера заявив, що віддав би Золотий м'яч вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку.

Про це італійський фахівець сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Це важке питання. Я б віддав Золотий м'яч кожному українському солдату, які зараз захищають країну.

Якщо ж обирати саме з футболістів, то дав би Золотий м'яч Ярмоленку", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.

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Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.

Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав Золотий м'яч. Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге. Також Кейн став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Оуен) англійським футболістом, який виграв ЗМ.

Раніше Гаррі Кейна з його перемогою привітали принц Вільям та Томас Тухель.

Андрій Ярмоленко Андреа Мальдера

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