Збірна-учасниця ЧС-2026 повернула собі головного тренера через два місяці після його відставки

Збірну Гани знову очолив португальський фахівець Карлуш Кейруш, який подав у відставку близько двох місяців тому.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Гани (GFA).

Наразі невідомі терміни співпраці чи фінансові деталі. Як зазначається, подробиці щодо наступної каденції та подальших планів команди будуть оприлюднені згодом.

Зазначимо, що Кейруш очолив "Чорних зірок" у квітні 2026 року, змінивши на цій посаді попереднього наставника Отто Аддо безпосередньо перед стартом мундіалю. Під його керівництвом Гана провела 5 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 2 поразки).

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 ганці мінімально обіграли Панаму (1:0), зіграли внічию з Англією (0:0) та поступилися Хорватії (1:2), що дозволило їм вийти з групи.

Проте в 1/16 фіналу плейоф мундіалю збірна Гани у запеклій боротьбі зазнала поразки від Колумбії з рахунком 0:1 та припинила виступи на турнірі. Після того, 6 липня, Кейруш оголосив, що йде у відставку.

Додамо, що, окрім роботи наставником "Чорних зірок", Кейруш має міжнародний досвід зі збірними Оману, Катару, Ірану, Єгипту, Колумбії, Португалії, ПАР та ОАЕ.

На клубному рівні 73-річний фахівець очолював Спортинг, Метростарз, Нагоя Грампус, мадридський Реал та був помічником Алекса Фергюсона у Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що напередодні збірна Південної Кореї, яка також звільнила головного тренера після завершення цьогорічної світової першості, призначила тимчасовим наставником команди Роберто Морено.