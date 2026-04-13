Відомий португальський тренер очолив збірну Гани

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 23:07
Карлуш Кейруш
Відомий португальський фахівець Карлуш Кейруш став новим головним тренером збірної Гани.

Про це повідомила пресслужба Ганської футбольної асоціації.

На цій посаді він змінив Отто Аддо, якого було звільнено 31 березня.

Нагадаємо, Гана пробилася на чемпіонат світу-2026, на груповому етапі команда зіграє з Англією, Хорватією та Панамою.

Кейруш вважається одним із найдосвідченіших тренерів на рівні збірних. Він очолював національні команди Португалії (включаючи молодіжні U-17, U-20, U-16, U-18), Колумбії, Катару, Єгипту, Оману, Ірану, ПАР, Саудівської Аравії, ОАЕ.

На клубному рівні очолював Реал Мадрид та Спортинг, а також свого часу був асистентом Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

Останнім місцем роботи 73-річного фахівця була збірна Оману, яку він очолював у 2025 році.

Зазначимо, що у межах підготовки до ЧС-2026 Гана проведе ще два товариські матчі проти Мексики (22 травня) та Уельсу (2 червня).

Раніше повідомлялося, що збірну Гани може очолити колишній тренер збірної Німеччини Йоахім Льов.

