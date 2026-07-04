Тренер збірної Гани оцінив справедливість вильоту з ЧС-2026 від Колумбії

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш висловився про поразку від Колумбії в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Фахівець заявив, що суперник зміг нівелювати сильні сторони африканців. Врешті-решт він визнав справедливість підсумкового результату.

"Я вважаю, що загалом збірна Колумбії набагато краще контролювала хід гри – паси, переміщення гравців, і тим самим зруйнувала нашу фізичну підготовку, здатність відбирати м'яч і намагатися йти вперед. Але були моменти, коли збірна Гани із завзятістю та повною рішучістю чинила на них тиск, намагалася атакувати та створювати моменти. З якихось причин останній пас, останній навіс не відповідали тій якості, яка була необхідна в цій грі. Тож загалом, на мою думку, перемогла краща команда", – сказав Кейруш.

Зазначимо, що це був другий виступ збірної Гани в історії у плейоф чемпіонатів світу. Африканці мінімально поступились із рахунком 0:1.

В 1/8 фіналу Колумбія зіграє зі Швейцарією. Матч відбудеться 7 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.