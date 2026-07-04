Огляд перемоги Колумбії над Ганою в 1/16 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула мінімальну перемогу над Ганою в поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 і забрала останню путівку до наступного раунду.
Огляд матчу
Долю протистояння було вирішено вже на 14-й хвилині. Луїс Суарес виконав точну подачу з правого флангу, а Джон Аріас замкнув її на дальній стійці.
У другому таймі колумбійці мали шанс подвоїти перевагу. На 56-й хвилині Луїс Діас відправив м'яч у сітку воріт суперника, проте після перевірки гол скасували через положення поза грою.
Збірна Колумбії учетверте у своїй історії пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
4 липня
Гол: 1:0 – 14 Аріас
Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).