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Огляд перемоги Колумбії над Ганою в 1/16 фіналу ЧС-2026

Олександр Булава — 4 липня 2026, 07:42
Огляд перемоги Колумбії над Ганою в 1/16 фіналу ЧС-2026
Getty Images

Збірна Колумбії здобула мінімальну перемогу над Ганою в поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 і забрала останню путівку до наступного раунду.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Долю протистояння було вирішено вже на 14-й хвилині. Луїс Суарес виконав точну подачу з правого флангу, а Джон Аріас замкнув її на дальній стійці.

У другому таймі колумбійці мали шанс подвоїти перевагу. На 56-й хвилині Луїс Діас відправив м'яч у сітку воріт суперника, проте після перевірки гол скасували через положення поза грою.

Збірна Колумбії учетверте у своїй історії пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Плейоф, 1/16 фіналу
4 липня

Колумбія – Гана 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 14 Аріас

Зауважимо, що на наступній стадії плейоф мундіалю на Колумбію очікує протистояння зі Швейцарією, яка напередодні переграла Алжир (2:0).

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