Колумбія – Гана: прогноз букмекерів на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Колумбії та Гани.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є південноамериканська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,43. Нічия в основний час – 4,50. Виграш африканців – 8,80.

Прохід колумбійців до наступної стадії турніру – 1,18. На те, що ганці проб'ються до 1/8 фіналу – 5,00.

Протистояння відбудеться 4 липня на "Ерроухед Стедіум" у Канзас-Сіті. Стартовий свисток пролунає о 4:30 за київським часом.

Зазначимо, що переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє проти Швейцарії.

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