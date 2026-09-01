Колишній асистент Луїса Енріке з російським бекграундом тимчасово очолив збірну Південної Кореї

Новим тренером збірної Південної Кореї на тимчасовій основі став іспанський фахівець Роберто Морено.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Як зазначається, Морено працюватиме у корейській національній команді до 27 листопада цього року, після цього терміну місцеві футбольні органи будуть ухвалювати фінальне рішення. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Відомо, що іспанець обійняв цю посаду внаслідок відбору кандидатів.

Зауважимо, що починав Морено свою тренерську кар'єру у низці іспанських команд із нижчого дивізіону. У 2010 почав працювати скаутом у каталонській Барселоні, після чого тодішній наставник "блаугранас" Луїс Енріке взяв на роботу Морено у ролі асистента.

Вони працювали разом протягом дев'яти років – у Ромі (2011-2012), Сельті (2013-2014), Барселоні (2014-2017) та в збірній Іспанії (2018-2019).

Свого часу він тимчасово посів місце головного тренера "Фурії Рохи", покерувавши командою 10 матчів, після того, як Енріке покинув збірну через проблеми зі здоров'ям доньки.

Згодом Морено отримав досвід роботи наставником Гранади та Монако, а останнім його клубом, де він працював тренером, було російське Сочі (2024-2025).

Нагадаємо, що раніше поліція проводила обшуки в Корейській футбольній асоціації через підозру в маніпуляціях щодо призначення колишнього тренера збірної Хон Мьон Бо, з яким команда вилетіла з ЧС-2026.

Додамо, що "Азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Внаслідок такого виступу на світовій першості президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.

Після цього головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку. Водночас через масові погрози у вбивстві, адресовані корейському спеціалісту, поліція розмістила понад 100 офіцерів в аеропорту задля його безпеки.