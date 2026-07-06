Подорож починається зараз: Кейруш оголосив про відхід зі збірної Гани після вильоту з ЧС-2026
Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш попрощався з командою після вильоту з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу турніру.
Відповідну заяву він опублікував у своєму Інстаграмі.
Португальський фахівець звернувся до вболівальників, керівництва та гравців у зворушливому прощальному листі.
"Футбол, як і життя, вчить нас одному вічному уроку: або ти перемагаєш, або ти вчишся. Я залишаю цю подорож, пишаючись тим, чого ми досягли, але також із здоровим незадоволенням тих, хто завжди прагнув більшого. Досягнення вищого рівня ніколи не повинно бути кінцевою метою – це має бути початком ще більших амбіцій.
Майбутнє "Чорних зірок" будуватиметься не лише на футбольному полі. Успіх "Чорних зірок" має починатися поза полем – зі створення найкращих можливих умов для підготовки, захисту та розвитку надзвичайних футбольних талантів Гани.
Вболівальникам: ми не можемо стверджувати, що повністю задоволені спортивними результатами, але можемо з гордістю сказати, що ми гідно представили кольори Гани та відновили повагу й авторитет "Чорних зірок" на найбільшій футбольній арені світу. Дякую, Гано. Подорож починається зараз".
Зазначимо, що Кейруш очолив "Чорних зірок" у квітні 2026 року, змінивши на цій посаді попереднього наставника Отто Аддо безпосередньо перед стартом мундіалю. Під його керівництвом Гана провела 5 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 2 поразки).
На груповому етапі чемпіонату світу-2026 ганці мінімально обіграли Панаму (1:0), зіграли внічию з Англією (0:0) та поступилися Хорватії (1:2), що дозволило їм вийти з групи.
Проте в 1/16 фіналу плейоф мундіалю збірна Гани у запеклій боротьбі зазнала поразки від Колумбії з рахунком 0:1 та припинила виступи на турнірі.