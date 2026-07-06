Подорож починається зараз: Кейруш оголосив про відхід зі збірної Гани після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Гани Карлуш Кейруш попрощався з командою після вильоту з чемпіонату світу-2026 в 1/16 фіналу турніру.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Інстаграмі.

Португальський фахівець звернувся до вболівальників, керівництва та гравців у зворушливому прощальному листі.

"Футбол, як і життя, вчить нас одному вічному уроку: або ти перемагаєш, або ти вчишся. Я залишаю цю подорож, пишаючись тим, чого ми досягли, але також із здоровим незадоволенням тих, хто завжди прагнув більшого. Досягнення вищого рівня ніколи не повинно бути кінцевою метою – це має бути початком ще більших амбіцій.



Майбутнє "Чорних зірок" будуватиметься не лише на футбольному полі. Успіх "Чорних зірок" має починатися поза полем – зі створення найкращих можливих умов для підготовки, захисту та розвитку надзвичайних футбольних талантів Гани.



Вболівальникам: ми не можемо стверджувати, що повністю задоволені спортивними результатами, але можемо з гордістю сказати, що ми гідно представили кольори Гани та відновили повагу й авторитет "Чорних зірок" на найбільшій футбольній арені світу. Дякую, Гано. Подорож починається зараз".