Скасуйте це: збірна Бельгії жорстко потролила ФІФА після перемоги над США

Збірна Бельгії продовжує перемагати не лише на футбольному полі, а й у соціальних мережах. Після впевненої перемоги над США з рахунком 4:1 у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 офіційний акаунт команди опублікував допис, який миттєво розлетівся інтернетом.

Бельгійці виклали кадри святкування свого четвертого гола, коли футболісти виконали мемний "танець Трампа", а підпис до публікації складався лише з двох слів:

"Скасуйте це".

Більшість уболівальників одразу зрозуміла натяк. Допис став очевидною відсилкою до гучної історії, яка передувала матчу. Напередодні ФІФА скасувала одноматчеву дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, дозволивши йому зіграти проти бельгійців.

Після цього в медіа активно обговорювали чутки про можливий вплив Білого дому на рішення дисциплінарного комітету. Додаткової уваги ситуації додав президент США Дональд Трамп, який публічно привітав рішення ФІФА, написавши у своїй соцмережі, що організація "вчинила правильно".

Нагадаємо, це рішення не сподобалося УЄФА, яке висловивило подив і назвало незрозумілим рішення ФІФА про дострокове зняття бану з нападника збірної США. Пізніше цю ситуацію прокоментували сам Трамп та очільник ФІФА.

У наступному раунді турніру Бельгія зіграє з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.