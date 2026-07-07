Півзахисник Астон Вілли через важку травму не допоможе Бельгії на ЧС-2026

Опорний півзахисник збірної Бельгії та Астон Вілли Амаду Онана зазнав серйозної травми коліна.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Онану замінили на 21-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026 проти США (4:1). У футболіста діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки, через що він пропустить приблизно 7-8 місяців.

Через ушкодження 24-річний хавбек не допоможе збірній Бельгії у наступних матчах чемпіонату світу-2026 та пропустить старт нового сезону.

Очікується, що найближчим часом Онана перенесе операцію, після чого розпочне тривалий курс реабілітації. За попередніми прогнозами, його повернення на поле можливе не раніше наступного року.

Минулого сезону Онана був одним із ключових гравців Астон Вілли. На рахунку півзахисника 38 матчів та два голи за "вілланів".

За збірну Бельгії хавбек зіграв 33 матчі та забив 1 гол. На чемпіонаті світу-2026 Онана взяв участь у чотирьох поєдинках.

Раніше повідомлялося, що на ЧС-2026 уже сформувалися три пари чвертьфіналістів. Збірна Бельгії 10 липня зіграє проти Іспанії.