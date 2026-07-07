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Момент, що протверезив США: Ібрагімович – про перемогу Бельгії у скандальному матчі на ЧС-2026

Денис Іваненко — 7 липня 2026, 11:25
Момент, що протверезив США: Ібрагімович – про перемогу Бельгії у скандальному матчі на ЧС-2026
Златан Ібрагімович
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Златан Ібрагімович висловився про матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому збірна Бельгії розгромила США з рахунком 4:1.

Його слова передає FOX Sports.

Колишній футболіст заявив, що американці досягнули свого максимуму на турнірі. При цьому він віддав належне "червоним дияволам", які змогли зібратись, попри скандальне рішення ФІФА напередодні гри.

"США зіграли з командою, яка була сильнішою за них. На папері Бельгія сильніша. Це був найгірший матч команди Почеттіно на турнірі, але вони зіткнулися з серйозним суперником. Американці не змогли увійти в перший тайм, з огляду на їхній стартовий склад, але можуть пишатися собою.

В інших матчах вони не розчарували. Так, сьогоднішній результат поганий, але це був хороший турнір для них. Вони досягли свого максимуму. З трохи більшою удачею можна було пройти далі, але сьогодні це був момент, що протверезив США", – сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, що перед цим протистоянням стався гучний скандал. ФІФА дозволила зіграти нападнику збірної США Фоларіну Балогуну, який у попередньому матчі отримав червону картку.

Дональд Трамп особисто телефонував президенту ФІФА Джанні Інфантіно із проханням переглянути рішення про дискваліфікацію форварда. Бельгія намагалась оскаржити його, але безуспішно.

У чвертьфіналі "червоні дияволи" зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні переграла Португалію. Поєдинок відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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