Легендарний голкіпер завершив кар'єру після рекордного для себе ЧС

Воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа повідомив про завершення кар'єри після виступу на домашньому чемпіонаті світу-2026.

40-річний голкіпер опублікував емоційний допис у своєму Інстаграмі.

Очоа подякував фанатам за підтримку протягом усієї кар'єри в національній команді.

"Мексика – понад усе. Це була найбільша честь у моєму житті. Дякую, що змушували наші серця битися швидше, що вірили в нас і завжди були поруч. Я люблю тебе, Мексико", – написав Очоа.

Ще перед початком Мундіалю Очоа анонсував завершення професійної кар'єри після чемпіонату світу-2026. На турнірі ветеран взяв участь в одному матчі, вийшовши на заміну на 78-й хвилині поєдинку третього туру групового етапу проти Чехії, який мексиканці виграли з рахунком 3:0.

Для Очоа цей чемпіонат світу став шостим у кар'єрі та четвертим, на якому він зіграв. На мундіалях 2006 та 2010 років воротар входив до заявки збірної, але на поле не виходив.

Протягом клубної кар'єри Гільєрмо Очоа захищав кольори Америки, Аяччо, Малаги, Гранади, Стандарта, Салернітани, АВШ та АЕЛ.

Нагадаємо, що збірна Мексики поступилася Англії (2:3) у 1/8 фіналу ЧС-2026 та завершила виступи на турнірі. Після поєдинку Очоа не стримав емоцій та розплакався.