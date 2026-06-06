Багаторазовий чемпіон України розповів про поранення, отримане на війні з Росією

П'ятиразовий чемпіон України у складі Сокола Олександр Матвійчук поділився, як доєднався до лав української армії, та розкрив деталі поранення, отриманого в червні 2025 року.

Про це він розповів в інтерв'ю Новинарні.

Колишній хокеїст вирішив долучитися до Сил оборони після відвідування звільненої Київщини.

"Коли наші звільнили Київську область і ми поїхали забирати цивільних, я побачив, якої біди накоїли росіяни. У Мощуні, мене вразили наші хлопці-військові. Це була якась стрілецька частина, молоді солдати. І такий страх я побачив на їхніх обличчях, що подумав: самі не впораються, таки доведеться впрягатись. Я не мав військового досвіду, не вмів користуватись зброєю. Але подивився на цих хлопців і вирішив: мабуть, краще я візьмусь за таку роботу – цього можна навчитися. Я не міг інакше вчинити. Звісно, мав змогу поїхати в ту ж Канаду. Але не відчував, що зможу спокійно там працювати, заробляти, коли з моєю країною така біда. Я розумів, що гризтиму себе весь час і не отримаю задоволення від роботи, бо кинув свою країну і своїх людей. Пригадую, завіз дружину до Львова, їхав назад, до Києва, і вже знав, що воюватиму – у мене було таке полегшення! Настрій – відповідний. Думав: ну, тримайтесь, паскуди! Ми ж коли грали проти росіян, я їх не боявся – то чому зараз раптом маю боятися?"

Також він зазначив, що йому дуже пощастило, коли йому в червні 2025 року влучили в голову.

"Ми працювали на Донбасі. Це був звичайний вихід. З оточення виходили четверо наших бійців. Ми мали знайти цю групу, забрати, забезпечити для них евакуацію. І залишитись на позиціях. Нас висадили з броні, і ми потрапили під обстріл. Втекли від нього, але наштовхнулися на ворожу засідку. Фактично опинилися за кілька метрів від противника і стріляли по ньому першими впритул – це був єдиний шанс врятуватися, і ми ним скористалися. Я отримав поранення в руку, ногу та обличчя".

Після першої інформації про поранення російські ЗМІ почали активно поширювати це, а деякі навіть "похоронили" Матвійчука.

"Мені хлопці показали ці повідомлення, і я відчув злість. Лють! Я хотів тільки, щоб мене пошвидше полагодили і щоб я міг продовжувати свою боротьбу. Писали: "убілі головорєза", "а міг би і далі тренувати дітей, займатися хокеєм…" Як, якщо ви, паскуди, мені не даєте працювати за спеціальністю? Це ж ваша країна поламала нам життя! То, мабуть, вам треба дати за це по зубах!"

Зазначимо, що за свою 20-річну професійну кар'єру Олександр Матвійчук став п'ятиразовим чемпіоном України у складі київського Сокола, за який відіграв 496 матчів, починаючи з 1993 року. Окрім цього, на рахунку форварда 134 матчі за збірну України (у період з 2000 по 2010 роки) та участь у п'яти чемпіонатах світу з хокею в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, що міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала рішення про відсторонення російських національних та клубних команд до змагань у сезоні 2026/2027. Також організація частково скасувала відсторонення Білорусі та повернула її національні команди до низки міжнародних змагань у сезоні 2026/2027.