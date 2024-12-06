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Забарний дізнався свою оцінку за переможний матч проти Тоттенгема, який хоче його придбати

Олексій Мурзак — 6 грудня 2024, 00:39
Забарний дізнався свою оцінку за переможний матч проти Тоттенгема, який хоче його придбати
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав "робочу" оцінку за матч 14 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 1:0.

Аналітичний портал WhoScored оцінив гру нашого захисника в 6,8 балів.

Забарний вийшов у основі й провів весь матч. В його активі 3 виноси, 3 перехоплення, 3 точних довгих передачі з 6. Втім, точних пасів загалом було мало (14 з 18). Також український оборонець припустився кількох позиційних помилок.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв вже 13 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

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Ілля Забарний

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