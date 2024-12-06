Забарний дізнався свою оцінку за переможний матч проти Тоттенгема, який хоче його придбати

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав "робочу" оцінку за матч 14 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився перемогою "вишень" з рахунком 1:0.

Аналітичний портал WhoScored оцінив гру нашого захисника в 6,8 балів.

Забарний вийшов у основі й провів весь матч. В його активі 3 виноси, 3 перехоплення, 3 точних довгих передачі з 6. Втім, точних пасів загалом було мало (14 з 18). Також український оборонець припустився кількох позиційних помилок.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв вже 13 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.