Дубль Івобі допоміг Фулгему обіграти Брайтон у 14 турі АПЛ

У четвер, 5 грудня, відбулися два матчі 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Программу останнього ігрового дня туру відкривали Фулгем та Брайтон.

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"Дачники" за рахунок дубля у виконанні Алекса Івобі здобули перемогу, яка дозволила команді Марку Сілви вийти на шосте місце, маючи 22 очки. "Чайки", у яких на один бал більше, залишилися п'ятими.

Трохи пізніше розпочалася гра, у якій Борнмут з Іллєю Забарним приймає Тоттенгем.

Чемпіонат Англії – АПЛ

14 тур, 5 грудня

Фулгем – Брайтон 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Івобі 4, 1:1 – Балеба 56, 2:1 – О'Райлі 79 (автогол), 3:1 – Івобі 87.

22:15 Борнмут – Тоттенгем

Нагадаємо, що днем раніше у межах туру АПЛ Арсенал переграв Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль втретє за сезон втратив очки.