Дубль Івобі допоміг Фулгему обіграти Брайтон у 14 турі АПЛ
Алекс Івобі та Первіс Еступіньян
Брайтон
У четвер, 5 грудня, відбулися два матчі 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Программу останнього ігрового дня туру відкривали Фулгем та Брайтон.
"Дачники" за рахунок дубля у виконанні Алекса Івобі здобули перемогу, яка дозволила команді Марку Сілви вийти на шосте місце, маючи 22 очки. "Чайки", у яких на один бал більше, залишилися п'ятими.
Трохи пізніше розпочалася гра, у якій Борнмут з Іллєю Забарним приймає Тоттенгем.
Чемпіонат Англії – АПЛ
14 тур, 5 грудня
Фулгем – Брайтон 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Івобі 4, 1:1 – Балеба 56, 2:1 – О'Райлі 79 (автогол), 3:1 – Івобі 87.
- 22:15 Борнмут – Тоттенгем
Нагадаємо, що днем раніше у межах туру АПЛ Арсенал переграв Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль втретє за сезон втратив очки.