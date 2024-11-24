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Щоб Лунін не сумував: Реал зацікавився гравцем збірної України

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 14:41
Щоб Лунін не сумував: Реал зацікавився гравцем збірної України
Ілля Забарний
Борнмут

Центрбек Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до списку інтересів мадридського Реала.

Цю новину повідомляє Defenca Central.

За інформацією джерела, за 22-річним захисником спостерігає Джуні Калафат, голова скаутського відділу "бланкос". Саме він радив клубу придбати Вінісіуса Жуніора, Родріго, Феде Вальверде та інших.

Королівський клуб отримав хороші відгуки про гру українця. Реал цікавиться Забарним, бо саме позиція у центрі захисту найбільше турбує "вершкових".

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Зараз Реал не готовий віддати за Іллю 60 мільйонів євро. Проте іспанці продовжать спостерігати за футболістом і, можливо, ця ситуація зміниться за кілька місяців.

Раніше стало відомо, що у боротьбу за Іллю Забарного включився Манчестер Сіті. "Містянам" доведеться виграти конкуренцію у кількох лондонських клубів.

Андрій Лунін Борнмут Ілля Забарний Реал Мадрид

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