Забарний підтримав зірку ПСЖ, який зазнав серйозної травми у матчі Ліги чемпіонів

Український центральний захисник Ілля Забарний звернувся до Хвічі Кварацхелії, який серйозно травмувався у матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти Барселони.

Футболіст збірної України залишив коментар під публікацією грузина в Інстаграмі.

"Тримайся, брате, ми всі з тобою", – написав Ілля.

Слова підтримки під дописом залишили одноклубники Кварацхелії, а також Олександр Зінченко, Кріштіану Роналду та інші.

Нагадаємо, що зірка парижан вимушено покинув поле на 59-й хвилині за рахунку 1:1. Замість нього на поле вийшов 24-річний форвард Магнес Акліуш.

Після поєдинку, який закінчився перемогою команди Луїса Енріке (4:2), стало відомо, що у грузинського лівого вінгера розрив хрестоподібних зв'язок. Через серйозну травму Хвіча вибув на тривалий термін.

До важкої травми Кварацхелія взяв участь в 11-ти поєдинках ПСЖ у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 2 голами та асистом.

Додамо, що команда Луїса Енріке після 3-х турів лідирує у загальній турнірній таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі максимальну кількість балів – 9. Стільки ж у Ліверпуля.

У наступному турі єврокубкового турніру парижани зіграють на виїзді проти іспанського Вільярреала – 3 листопада о 22:00 (за київським часом).