Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Забарний підтримав зірку ПСЖ, який зазнав серйозної травми у матчі Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 18:35
Забарний підтримав зірку ПСЖ, який зазнав серйозної травми у матчі Ліги чемпіонів
Ілля Забарний
Getty Images

Український центральний захисник Ілля Забарний звернувся до Хвічі Кварацхелії, який серйозно травмувався у матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 проти Барселони.

Футболіст збірної України залишив коментар під публікацією грузина в Інстаграмі.

"Тримайся, брате, ми всі з тобою", – написав Ілля.

Слова підтримки під дописом залишили одноклубники Кварацхелії, а також Олександр Зінченко, Кріштіану Роналду та інші.

Нагадаємо, що зірка парижан вимушено покинув поле на 59-й хвилині за рахунку 1:1. Замість нього на поле вийшов 24-річний форвард Магнес Акліуш.

Після поєдинку, який закінчився перемогою команди Луїса Енріке (4:2), стало відомо, що у грузинського лівого вінгера розрив хрестоподібних зв'язок. Через серйозну травму Хвіча вибув на тривалий термін.

До важкої травми Кварацхелія взяв участь в 11-ти поєдинках ПСЖ у поточному сезоні-2026/27, у яких відзначився 2 голами та асистом.

Додамо, що команда Луїса Енріке після 3-х турів лідирує у загальній турнірній таблиці ЛЧ, маючи у своєму активі максимальну кількість балів – 9. Стільки ж у Ліверпуля.

У наступному турі єврокубкового турніру парижани зіграють на виїзді проти іспанського Вільярреала – 3 листопада о 22:00 (за київським часом).

Читайте також :
Був готовий до всього, але тільки не до цього: Кварацхелія вперше відреагував на важку травму
Ілля Забарний Ліга чемпіонів ПСЖ Хвіча Кварацхелія

Ілля Забарний

Дружина Забарного підкорила мережу стильним образом на матчі Ліги чемпіонів проти Барселони
Забарний увійшов до збірної туру Ліги 1 за версією Sofascore
Це приємний момент для мене: Забарний – про свій дебютний гол у новому сезоні
Усі кажуть, що це "ліга фермерів": Забарний оцінив перемогу ПСЖ і рівень чемпіонату Франції
Це політичне питання: Забарний – про майбутні вибори президента у Франції

Останні новини