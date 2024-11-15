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Ще один клуб АПЛ хоче підписати Забарного

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 18:28
Ще один клуб АПЛ хоче підписати Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Тоттенгем зацікавлений у трансфері українського захисника Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Лондонський клуб вже певний час стежить за гравцем і хоче підписати його.

Борнмут готовий розглянути пропозицію, яка складе не менше 50 мільйонів фунтів.

За інформацією видання, сам футболіст хотів би перейти в один з лондонських клубів, але й готовий залишитись у Борнмуті, якщо такої можливості не буде.

Раніше стало відомо, що Забарний потрапив у шортлист Челсі, за який виступає його земляк Михайло Мудрик.

Цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 11 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями. Transfermark оцінює захисника у 32 млн євро.

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