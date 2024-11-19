Манчестер Сіті долучився до боротьби за Забарного

Манчестер Сіті долучився до числа клубів, які зацікавлені у послугах центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє TeamTalk.

Чемпіони Англії розглядають гравця збірної України як потенційну заміну португальцеві Рубену Діашу, який може покинути клуб наприкінці поточного сезону. Окрім Манчестер Сіті, Забарним також цікавляться Тоттенгем та Челсі.

Борнмут не збирається продавати 22-річного українця підчас січневого трансферного вікна, і знадобиться дуже велика сума, щоб вимусити клуб змінити свої плани.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативним діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.