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Манчестер Сіті долучився до боротьби за Забарного

Олег Дідух — 19 листопада 2024, 19:26
Манчестер Сіті долучився до боротьби за Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Манчестер Сіті долучився до числа клубів, які зацікавлені у послугах центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.

Про це повідомляє TeamTalk.

Чемпіони Англії розглядають гравця збірної України як потенційну заміну португальцеві Рубену Діашу, який може покинути клуб наприкінці поточного сезону. Окрім Манчестер Сіті, Забарним також цікавляться Тоттенгем та Челсі.

Борнмут не збирається продавати 22-річного українця підчас січневого трансферного вікна, і знадобиться дуже велика сума, щоб вимусити клуб змінити свої плани.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативним діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

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