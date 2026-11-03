Він завжди готовий, коли ми його потребуємо: захисник ПСЖ – про Забарного

Центральний захисник ПСЖ Вільян Пачо поділився думкою про Іллю Забарного й оцінив внесок українця в команду.

Його слова із пресконференції передає RMC Sport.

"Я радий бачити, що Забарний та інші гравці добре справляються під час відсутності Маркіньйоса. Ілля добре адаптувався до команди та нашого стилю гри. Він завжди готовий, коли ми його потребуємо. У цьому й перевага нашої команди. У нас завжди є гравець, готовий допомогти. Це чудова людина, яка дуже багато працює і віддає себе команді. Він також викликає симпатію. Це важливо, щоб наша футбольна родина залишалася згуртованою", – сказав Пачо.

Зазначимо, що 24-річний киянин у нинішньому сезоні зіграв провів сім матчів на клубному рівні. В них він забив один гол.

Наступним суперником ПСЖ стане Вільярреал. Їхнє очне протистояння в Лізі чемпіонів відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні про Забарного висловився також Луїс Енріке. Наставник парижан заявив, що українець є важливим гравцем для команди.