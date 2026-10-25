Це дуже цікавий гравець: Енріке заявив про велику довіру до Забарного

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив прогрес Іллі Забарного, висловивши абсолютну довіру українському захиснику.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

"Він отримує багато ігрового часу, у нас величезна довіра до нього. Він готовий: це молодий гравець, але вже з солідним досвідом за плечима. Вважаю, що він додасть у порівнянні з минулим сезоном.

Нелегко влитися в команду такого високого рівня, але я задоволений тим, що бачу. Помітно, що з кожним матчем він почувається дедалі впевненіше – це дуже цікавий гравець. Я дуже радий, що він є в нашому складі", – сказав Енріке.