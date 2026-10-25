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Це дуже цікавий гравець: Енріке заявив про велику довіру до Забарного

Денис Іваненко — 25 жовтня 2026, 11:09
Це дуже цікавий гравець: Енріке заявив про велику довіру до Забарного
Ілля Забарний
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Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оцінив прогрес Іллі Забарного, висловивши абсолютну довіру українському захиснику.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

"Він отримує багато ігрового часу, у нас величезна довіра до нього. Він готовий: це молодий гравець, але вже з солідним досвідом за плечима. Вважаю, що він додасть у порівнянні з минулим сезоном.

Нелегко влитися в команду такого високого рівня, але я задоволений тим, що бачу. Помітно, що з кожним матчем він почувається дедалі впевненіше – це дуже цікавий гравець. Я дуже радий, що він є в нашому складі", – сказав Енріке.

Зазначимо, що українець у нинішньому сезоні провів п'ять матчів на клубному рівні. У них він відзначився одним забитим голом.

Наступний поєдинок ПСЖ зіграє проти Ліона в чемпіонаті Франції. Гру перенесли через протести на 26 жовтня.

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