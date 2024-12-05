Забарний вийде у старті Борнмута на матч АПЛ проти Тоттенгема

Український захисник Борнмута Ілля Забарний розпочне матч 14 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема у стартовому складі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 22:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 12 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.