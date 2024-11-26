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Борнмут назвав суму, за яку готовий продати Забарного

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 14:27
Борнмут назвав суму, за яку готовий продати Забарного
Ілля Забарний
Getty Images

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Борнмут готовий продати українського захисника Іллю Забарного за 78 млн євро.

Про це повідомило видання Football Insider.

Там також підтвердили, що 22-річний футболіст перебуває у сфері інтересів Манчестер Сіті.

Захисник збірної України відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив.

Раніше також повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 11 матчів Борнмута в АПЛ, результативним діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.

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