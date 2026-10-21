Дружина Забарного підкорила мережу стильним образом на матчі Ліги чемпіонів проти Барселони
Ангеліна Забарна, дружина українського футболіста Іллі Забарного, показала, як підтримувала коханого під час матчу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Дівчина поділилася в Instagram стильними кадрами з трибун, на яких продемонструвала елегантний образ і показала атмосферу футбольного вечора.
Для походу на стадіон Ангеліна обрала поєднання класики та стриманого стилю. Її образ складався з чорної спідниці, білого светра та чорної накидки, а завершував його капелюшок, який додав вбранню особливого шарму.
На опублікованих світлинах дружина українського захисника позує на трибунах, спостерігаючи за грою коханого. Ангеліна не лише підтримала Іллю у важливому єврокубковому протистоянні, а й привернула увагу підписників своїм модним образом.
Публікацію Забарна лаконічно підписала англійською: "What a night" ("Який вечір").
Нагадаємо, український захисник французького клубу Ілля Забарний вийшов з лави запасних на 59-й хвилині протистояння.
Сам матч завершився яскравою перемогою ПСЖ із рахунком 4:2.