Визначився потенційний суперник Шахтаря у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА.
Свого потенційного суперника дізнався переможець Кубку України донецький Шахтар. Український колектив, у разі проходу першої стадії, зіграє проти Бешикташа, Туреччина.
Протистояння складатиметься з двох матчів: вдома та на виїзді. Поєдинки другого кваліфікаційного раунду пройдуть 24 та 31 липня. Перший матч Шахтаря буде на виїзді.
Зауважимо, що Шахтар розпочне свій єврокубковий шлях в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Вже відомий перший суперник "гірників".
Раніше повідомлялося, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.
Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.