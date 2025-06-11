Шахтар визначився з місцем проведення домашніх матчів єврокубків – ЗМІ

Шахтар визначився з місцем проведення двох домашніх гарантованих матчів єврокубкового сезону 2025/26.

За інформацією UA-Футбол, вони будуть зіграні у столиці Словенії Любляні на стадіоні "Олімпії".

Такий вибір пов'язаний з тим, що у Словенії Шахтар проводитиме передсезонні збори, тож стадіон у Любліні буде зручним хабом з точки зору логістики.

Арена "Стожице" – це найбільша футбольна арена в країні. Там розташовано 558 VIP-місць, 210 місць для журналістів та 97 безбар'єрних місць для маломобільних груп. Стадіон був відкритий 11 серпня 2010 матчем збірної Словенії та Австралії з футболу, на грі були присутні 16 135 глядачів, що стало рекордом відвідуваності футбольного матчу в Словенії.

Раніше повідомлялося про те, що Шахтар гратиме на стадіоні "Краковія" імені Йозефа Пілсудського в польському Кракові.

Також ЗМІ писали, що донецький клуб гратиме на іншій арені Кракова: йдеться про стадіон імені Хенрика Реймана, який належить Віслі. Ця споруда розрахована на 33 130 глядачів.