Стало відомо, хто транслюватиме матчі Шахтаря у кваліфікації єврокубків

Усі кваліфікаційні матчі донецького Шахтаря у єврокубках в сезоні-2025/26 буде транслювати УПЛ-ТБ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що окрім трансляцій поєдинків, також будуть організовані студії перед іграми, у перерві та після матчів.

Зауважимо, що Шахтар розпочне свій єврокубковий шлях в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Вже відомий перший суперник "гірників" у кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що "гірники" проводитимуть матчі кваліфікації у столиці Словенії Любляні на арені "Стожице". Путівку у кваліфікацію Ліги Європи донецький клуб здобув завдяки перемозі у Кубку України.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.