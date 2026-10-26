У відкритому футболі шансів у киян не буде: Маркевич зробив прогноз на Шахтар – Динамо

Український тренер Мирон Маркевич відзначив, що дербі Шахтаря та Динамо завжди було, є і буде найкращою вивіскою для нашого футболу, зробивши таку заяву напередодні лобового протистояння в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27.

Про цей матч він висловився в інтерв'ю Meta.ua.

"Хотілося б такої гри, щоб вона тримала у напрузі глядачів до фінального свистка, а самі суперники показали якісний футбол, наскільки це можливо. Думаю, Шахтар домінуватиме, а кияни намагатимуться спіймати опонента на контратаках, оскільки у відкритому футболі шансів у киян не буде", – заявив наставник.

75-річний спеціаліст зазначив, що фаворитом Класичного буде команда Арди Турана, але додав, що лише під час зустрічі буде видно, чи вдасться підопічним турецького фахівця реалізувати свій потенціал.

Маркевич переконаний, що киянами більше потрібна перемога у Кубку, аніж донеччанам. На його думку, якщо "біло-сині" пройдуть Шахтар, то ймовірність їх перемоги у турнірі помітно зросте.

"Гірники" оступилися у грі із Зорею (нічия 0:0 – прим. ред.), хоч і мали багато можливостей забити. Наразі склад буде, напевно, чимось схожим на той, який був у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера. Тому я таки віддам мінімальну перевагу Шахтарю – 2:1", – підсумував колишній тренер львівських Карпат.

Матч Шахтар – Динамо розпочнеться 27 жовтня о 18:00 на "Арені Львів". Головним арбітром зустрічі буде Віктор Копієвський із Кропивницького.

Це буде 196-те Класичне та 19-те у Кубку України. Якщо в усіх турнірах більшою кількістю перемогою володіють кияни (83 проти 64-х у "гірників"), то у кубкових змаганнях перевагою володіє Шахтар – 11 проти 7-ми у "біло-синіх". В останніх двох лобових дербі перемагав донецький колектив – 3:1 та 2:1.

Напередодні голкіпер донеччан Дмитро Різник поділився очікуваннями щодо кубкового протистояння проти столичної команди.