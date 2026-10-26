Шахтар – Динамо: коли та де дивитися Класичне в 1/8 фіналу Кубку України

У вівторок, 27 жовтня, о 18:00 (за київським часом) донецький Шахтар зіграє проти київського Динамо вже в 1/8 фіналу Кубку України з футболу 2026/27.

Поєдинок відбудеться на "Арені Львів", де "гірники" проводять свої домашні матчі. Головним арбітром зустрічі буде Віктор Копієвський із Кропивницького.

Пряму трансляцію українського Класичного можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Це буде 196-те Класичне та 18-те у Кубку України. Якщо в усіх турнірах більшою кількістю перемогою володіють кияни (83 проти 64-х у "гірників"), то у кубкових змаганнях перевагою володіє Шахтар – 11 проти 7-ми у "біло-синіх".

В останніх двох лобових дербі перемагав донецький колектив – 3:1 та 2:1.

Напередодні голкіпер донеччан Дмитро Різник поділився очікуваннями щодо кубкового протистояння.