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Шахтар продовжив контракт з українським півзахисником

Олексій Мурзак — 26 жовтня 2026, 20:26
Шахтар продовжив контракт з українським півзахисником
Єгор Назарина
ФК Шахтар

Шахтар та півзахисник команди Єгор Назарина уклали новий контракт.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Угода діятиме до 31 грудня 2029 року.

Нагадаємо, Єгор Назарина приєднався до Шахтаря у вересні 2022 року. З того часу він провів у складі "оранжево-чорних" 114 матчів (8 голів та 4 асисти).

Разом із "гірниками" він тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і виграв 2 Кубки України (2024, 2025).

У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника 11 матчів, 2 голи та 1 асист.

Нагадаємо, у серпні "гірники" продовжили контракт із захисником Валерієм Бондарем

Шахтар Донецьк Єгор Назарина

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