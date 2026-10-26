Шахтар продовжив контракт з українським півзахисником

Шахтар та півзахисник команди Єгор Назарина уклали новий контракт.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Угода діятиме до 31 грудня 2029 року.

Нагадаємо, Єгор Назарина приєднався до Шахтаря у вересні 2022 року. З того часу він провів у складі "оранжево-чорних" 114 матчів (8 голів та 4 асисти).

Разом із "гірниками" він тричі ставав чемпіоном України (2023, 2024, 2026) і виграв 2 Кубки України (2024, 2025).

У поточному сезоні на рахунку 29-річного півзахисника 11 матчів, 2 голи та 1 асист.

Нагадаємо, у серпні "гірники" продовжили контракт із захисником Валерієм Бондарем.