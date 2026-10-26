Дежавю з Класичним, дуелі аматорів із грандами та криптоніт для Зорі: анонс 1/8 фіналу Кубку України

З 27 по 29 жовтня упродовж трьох ігрових днів відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу. Центральною подією етапу стане класичне протистояння Шахтаря та Динамо.

Загалом на цій стадії візьмуть участь 11 клубів УПЛ, три представники Першої ліги та два аматорські колективи. Протистояння складаються з одного матчу без овертаймів – у разі нічийного результату суперники пробиватимуть серію пенальті.

"Чемпіон" підготував найцікавіші інтриги 1/8 фіналу Кубку України.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України

Вівторок, 27 жовтня

13:00. Лівий Берег (Київ) – Верес (Рівне)

18:00. Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Середа, 28 жовтня

11:00. Маяк (Сарни) – ФК Харків

11:00. Чернігів – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

13:00. ЛНЗ (Черкаси) – Металіст (Харків)

13:00. Полісся (Житомир) – Новий Роздол (Львівська область)

Четвер, 29 жовтня

13:00. Зоря (Луганськ) – Кривбас (Кривий Ріг)

18:00. Карпати (Львів) – Олександрія

Дебютна кубкова дуель двох клубів УПЛ

У першому матчі 1/8 фіналу Кубку України зійдуться два представники елітного дивізіону – Лівий Берег та Верес. У нинішньому сезоні УПЛ суперники ще не зустрічалися.

На шляху до 1/8 фіналу "лелеки" розгромили друголіговий Дністер та в серії пенальті обіграли Агробізнес. У Вереса в суперниках були виключно команди Першої ліги: Інгулець (4:1) та Куликів-Білка (1:0).

Історія протистояння Лівого Берега та Вереса складається лише з двох матчів в УПЛ у сезоні-2024/25. Наразі абсолютною перевагою володіють кияни – дві перемоги із загальним рахунком 5:1.

ФК Лівий Берег

Перше Класичне для Кендзьорека

Чинний володар Кубку України київське Динамо відстоюватиме титул у поєдинку з найпринциповішим суперником – донецьким Шахтарем. На якій би стадії суперники не перетиналися – це завжди вибух емоцій та безкомпромісної боротьби.

Поєдинок із Шахтарем стане першим серйозним іспитом для Мацея Кендзьорека. Польський фахівець у дебютному матчі на посаді виконувача обов'язків головного тренера переміг Кудрівку (3:1), але у цьому випадку рівень суперників неспівмірний. Можна передбачити, що у разі успіху акції Кендзьорека стати повноцінним керманичем Динамо різко зростуть.

Мацей Кендзьорек ФК Динамо

У попередній стадії Кубку України "біло-сині" мінімально обіграли вінницьку Ниву (1:0), яка представляє третій дивізіон. У тому матчі Ігор Костюк виставив резервістів, чим можна частково пояснити такий скромний результат.

Шахтар розривається на трьох фронтах. Після матчу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:1) "гірники" через два дні зіграли внічию із Зорею (0:0). За таким же графіком донеччани тепер зіграють із Динамо. Фактор втоми певною мірою може зіграти на користь киян, хоча Арда Туран має солідний ростер гравців для ротації.

У торішньому розіграші Кубку України суперники теж зійшлися в 1/8 фіналу. Той матч фактично став лебединою піснею для Олександра Шовковського. "Біло-сині" здобули вольову перемогу (2:1) з голами Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро. Після цього поєдинку підопічні Шовковського зазнали чотирьох поразок у п'яти поєдинках, після чого команду очолив Ігор Костюк.

ФК Динамо

Загалом Туран має непогану статистику з Динамо. Два матчі в минулому чемпіонаті завершилися на користь його команди – 3:1 і 2:1. Однак чемпіонат і Кубок – це два різні турніри. Донеччани прагнутимуть взяти реванш за торішню кубкову поразку та повернути трофей до клубного музею.

Чи є шанси в аматорів пройти далі?

Двом останнім представникам аматорського футболу не пощастило із жеребом. Маяк та Новий Розділ зіграють із командами з топ-3 УПЛ.

Маяк із Сарн у першому раунді Кубку України сенсаційно вибив Полтаву, яка в минулому сезоні виступала в УПЛ. У 1/16 фіналу команда Владислава Кулача легко перемогла аматорський Базис (4:1). Хоча у складі представника Рівненщини є чимало гравців із досвідом УПЛ, пройти харків'ян буде надскладною задачею. Втім, сама участь сарненців в 1/8 фіналу Кубку України – це вже видатне досягнення.

ФК Маяк

Так само, як і для Нового Роздолу, який у Житомирі зіграє з Поліссям. Команда з малої батьківщини Андрія та Ореста Балів у першому раунді здолала друголіговий Атлет, а в наступному – аматорський Агротех з ексзірками УПЛ Максимом Ковальовим та Олексієм Чичиковим.

Для маленьких клубів участь в 1/8 фіналу – чудова можливість заявити про себе та написати нову сторінку історії.

Матч 1/16 фіналу Кубку України Новий Розділ – Агротех ФК Новий Розділ

Протистояння команд УПЛ та Першої ліги

У трьох парах 1/8 фіналу між собою зіграють команди УПЛ та Першої ліги. Для представників другого за силою дивізіону завжди було принципово перемогти елітного суперника. Достатньо згадати історії Інгульця та Чернігова, які свого часу дійшли до фіналу Кубку України.

Черкаський ЛНЗ на власному полі прийматиме Металіст. Харківський клуб останні сезони комплектується виключно власними вихованцями та вже виростив кількох гравців для збірної України різних вікових груп. На шляху до 1/8 фіналу "жовто-сині" з однаковим рахунком 1:0 перемогли Пенуел з Другої ліги та лідера Першої ліги Вікторію.

ФК Металіст

Фіналіст минулого розіграшу Кубку України Чернігів не проти повторити свій історичний успіх. У попередніх раундах "тигри" обіграли аматорський Луцьксантехмонтаж №536 (2:1) та Тростянець (4:2). Наступним суперником Чернігова стане Епіцентр, який в УПЛ не виграє вже шість матчів поспіль.

Дуже конкурентною виглядає пара Карпати – Олександрія. Донедавна команди змагалися в УПЛ, але в нинішньому сезоні "містяни" представляють Першу лігу. "Зелено-білі" в останніх матчах чемпіонату ніяк не можуть здобути перемогу, тож чому б підопічним Володимира Шарана не створити мінісенсацію. Для головного тренера "містян" матч у Львові особливий, адже саме там він розпочинав ігрову кар'єру та свого часу очолював львівську команду.

ФК Карпати

Неприємний суперник для Зорі

Одним із останніх матчів 1/8 фіналу стане зустріч команд УПЛ – Зорі та Кривбасу. Родзинкою протистояння стане тренерська дуель Віктора Скрипника та Олександра Петракова. Колишній наставник збірної України кілька днів тому очолив криворіжців та не встиг навіть познайомитися з командою. Та все ж у матчі 10-го туру проти Буковини його підопічні продемонстрували бійцівські якості та зуміли вирвати нічию.

У Зорі в чемпіонаті справи йдуть значно краще. Команда Скрипника у своєму активі має перемогу над Поліссям та нічию з Шахтарем, а в турнірній таблиці посідає сьоме місце. Однак Кривбас залишається справжнім криптонітом для Зорі.

Безвиграшна серія луганців у протистояннях із криворіжцями триває вже 11 матчів. Востаннє "чорно-білі" перемагали цього суперника у 2012 році. У сезоні-2026/27 команда Скрипника зазнала першої поразки саме від Кривбасу (1:3), який тоді очолював Патрік ван Леувен. Тож чи зуміє Зоря здобути реванш і нарешті подолати цього незручного суперника?

ФК Зоря

Де дивитися матчі 1/8 фіналу Кубку України?

Усі поєдинки 1/8 фіналу Кубку України сезону-2026/27 можна переглянути у прямому етері на телеканалі УПЛ ТБ.

Трансляції доступні на провідних ОТТ-платформах (MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ).

Крім того, усі матчі стадії, включно з центральним протистоянням Шахтар – Динамо, будуть у вільному доступі на офіційному YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Детальний розклад трансляцій усіх поєдинків доступний у загальному матеріалі про Кубок України на "Чемпіоні".